Казань, 17 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Жители Казани с 17 сентября смогут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также гриппа в торговых и культурных центрах. Иммунизация от гриппа проводится препаратом «Ультрикс квадри», сообщает пресс-служба управления здравоохранения минздрава РТ по Казани.

(сс) qimono Вакцинация

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В столице Татарии на данный момент открыты пункты вакцинации в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и «Леруа Мерлен». Привиться здесь можно ежедневно с 10:00 до 20:00.

Пройти иммунизацию предлагают и в зданиях культурных центров «Сайдаш», «Московский». С понедельника по пятницу прививки делают в КДК имени В. И. Ленина и в ДК железнодорожников.

Противопоказаниями для вакцинации являются детский возраст до шести месяцев. предшествующие аллергические реакции на введение вакцины, аллергические реакции на куриный белок, ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

В ведомстве подчеркивают, что прививаться от гриппа можно спустя месяц после последней вакцинации от коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, в начале сентября временно приостановили работу пункты вакцинации, развернутые около станций метро в Казани. По заявлению мэрии, связано это с похолоданием.

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