Москва, 17 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в ближайшие три года (к 2024 году) планируется возвести около 11 млн кв. метров недвижимости и более 100 социальных объектов, сообщили в Стройкомплексе.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Недвижимость

С начала 2021 года в Новой Москве построено и введено в эксплуатацию в Новой Москве 3 млн кв. метров недвижимости, в том числе 22 различных объекта социального назначения.

С момента присоединения новых территорий к Москве построено около 20 млн кв. метров недвижимости, в том числе 110 социальных объектов. Создано 255 тысяч рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в 2021 году планируется возвести около 8,5 млн. кв. метров недвижимости.

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