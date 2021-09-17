Сеул, 17 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Объём прямых инвестиций южнокорейских компаний в экономику других стран во втором квартале 2021 года составил $16,5 млрд, что на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Инвестиции

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались самыми высокими с первого квартала 2019 года.

Известно, что объём инвестиций в производственный сектор увеличился на 59%, в сектор финансов и страхования — на 0,5%, в сектор науки и технологий — на 622,4%, в сектор оптовой и розничной торговли — на 222,8%. Однако объём инвестиций в недвижимость сократился на 14,3%.

Объём инвестиций южнокорейских компаний в США увеличился на 173%, до $6,04 млрд, в Китай — на 202,9%, до $1,59 млрд, в Канаду — на 186,9%, до $1 млрд, в Люксембург — на 170,4%, до $900 млн.