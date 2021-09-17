Москва, , 11:30 — REGNUM Конструктивное сотрудничество на протяжении последних 25 лет в рамках Арктического совета заложило мощную основу дальнейшего укрепления сотрудничества по вопросам развития региона. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на круглом столе, приуроченном к 25-летию Арктического совета.

Арктический совет Будущее-арктики.рф

«Государства Арктики несут особую ответственность за регион, его жителей и его будущее. Конструктивное сотрудничество на протяжении последних 25 лет закладывает мощную основу дальнейшего укрепления сотрудничества по вопросам Арктики», — заявил Корчунов.

По его словам, недавно принятый стратегический план совета отражает общие ценности и общие устремления государств Арктики и его постоянных участников.

«Он станет пусковой площадкой для следующего десятилетия на нашем пути к устойчивому развитию, защите окружающей среды и эффективному управлению в регионе», — указал он.