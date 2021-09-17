Рига, 17 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Парламент Латвии отклонил предложение партии «Союз зеленых и крестьян» о вотуме недоверия министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу. Об этом сообщила канцелярия парламента.

Saeima Сейм Латвии

За отставку Павлютса проголосовали 34 депутата, против проголосовали 50 депутатов.

Комментируя результаты голосования, секретарь минздрава Илмар Дуритис сообщил, что Павлютс стал министром, когда система здравоохранения была ослаблена и возникла кризисная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

По мнению Дуритиса, Павлютс с честью выполнил свою работу и продолжит ее выполнять. Так, Латвии удалось избежать острого пика заболеваемости COVID-19, которыйе наблюдался в нескольких других странах Евросоюза, а отрасль здравоохранения, в том числе больницы, теперь намного лучше подготовлена к эпидемии.

В свою очередь, авторы вотума недоверия поставили в вину минитру то, что вакцинация из добровольной стала принудительной. «Такие решения разделяют, а не объединяют общество, поэтому многие люди не вакцинируются, потому что не верят в правительство, политиков и министра здравоохранения», — заявил депутат Эдгар Таварс.

Он считает, что нужен новый министр, который честно расскажет о плюсах и минусах вакцинации, в том числе побочных эффектах, чтобы общество прислушалось.

По мнению депутата Регины Лочмеле, министру здравоохранения следовало уйти в отставку, как только стало известно, что сотни детей и подростков Латвии оказались вакцинированы не соответствующей возрасту вакциной. По этому поводу политик также обратилась в Генпрокуратуру с просьбой оценить, не был ли нарушен закон.