Москва, 17 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Совфеде приветствовали решение удалить приложение «Навальный» в сервисах AppStore и Google Play, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Приложения

«Должен заметить, что это не первый случай, когда после предостережений, высказанных в том числе и членами нашей комиссии, такие компании, как Google, удаляли вредоносный контент, который, по сути, является противоправным. Мы рассматриваем действия компаний Google и Apple как шаги в правильном направлении», — заявил глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он уточнил, что это было сделано самими компаниями после целого ряда мероприятий, проведенных российской стороной, включая беседы с послом США, соответствующие предписания прокуратуры РФ, действия Роскомнадзора и временной комиссии Совета Федерации.

В Госдуме также приветствовали решение IT-гигантов. Судя по всему, руководство Apple и Google восприняло предписания российских контрольно-надзорных органов, и это можно приветствовать, отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).