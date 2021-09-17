Самара, 17 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Строительство детского сада завершили в Самарской области. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Сообщается, что детский сад на 300 детей построен в мкр. «Южный город». В нем оборудованы физкультурный, музыкальные, игровые залы, а также кабинеты логопеда и психолога. В здании предусмотрены комната технического творчества, медкабинет и пищеблок. Помимо этого, построен бассейн и оборудован кабинет для изучения правил дорожного движения.

Отмечается, что на прилегающей территории созданы детские площадки с навесами, построена трансформаторная подстанция и котельная.

Это детское дошкольное учреждение было построено за полтора года в рамках национального проекта «Демография».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области после капремонта открыли детскую музыкальную школу.