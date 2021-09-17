Мадрид, 17 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) манипулирует данными опроса о том, насколько часто нужно проводить чемпионат мира. Об этом 17 сентября заявил президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас на своей странице в Twitter.

Fifa.com Чемпионат мира по футболу

«Само исследование ФИФА противоречит заголовку. Все возрастные группы предпочитают проводить чемпионат мира каждые четыре года», — написал Тебас.

Ранее ФИФА опубликовала результаты опроса болельщиков, в котором приняли участие 15 008 человек. Респондентам был задан вопрос, как часто они хотели бы видеть чемпионат мира по футболу.

В материале ФИФА по результатам опроса дан заголовок: «Большинство болельщиков выступают за более частое проведение чемпионатов мира».

При этом в самом опросе сказано, что 45% выбрали текущий вариант проведения турнира — раз в четыре года. В то время как сумма трёх других вариантов составила 55%: за то, чтобы проводить ЧМ раз в три года выступили 14%, за вариант «раз в два года» — 30%, ежегодно — 11%.

«Насколько заслуживает доверия ФИФА, если она манипулирует своими собственными данными?» — задаётся вопросом Тебас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители европейских футбольных лиг выступили против проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.