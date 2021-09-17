Петропавловск-Камчатский, , 11:26 — REGNUM Камчатка и Чукотка завершили первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ. В 20:00 по местному времени (11:00 мск) в регионах закрылись все избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В самых восточных регионах России 17−19 сентября также проходят выборы региональных Думы и Законодательного собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке к 15:00 17 сентября проголосовали 29 480 человек или 12,71%, на Чукотке — 22,91% избирателей.