Ярославль, 17 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Ярославле завершаются работы по устройству нового участка кладбища на улице Осташинская, объект должен быть сдан 30 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на «Агентство по строительству» мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Осташинское кладбище

Подрядчик выполняет работы по обустройству нового кладбища на основании муниципального контракта стоимостью 21,5 миллиона рублей. На данный момент контракт исполнен почти на 80 процентов.

«Зона захоронений разбивается дорожно-транспортной сетью и тротуаром на 10 кварталов. Отвод поверхностных вод с территории кладбища обеспечивается вертикальной планировкой к водоотводным канавам. Предусмотрено устройство газонов: вдоль главной аллеи и по периметру кладбища. На 01.09.2021 выполнение по контракту составляет 16 930,2 тыс. руб., остаток к выполнению — 4 629,2 тыс. руб. На объекте выполнены следующие работы: вертикальная планировка — 100%, основание проездов из песка — 100%, основание из щебня — 100%, заклинка щебнем и уплотнение — 90%, асфальтобетонное покрытие — 0%», — отмечается в ответе, направленном «Агентством по строительству» депутатам муниципалитета Ярославля.

В мэрии уточняют, что подрядчик планирует завершить все работы в указанные сроки, то есть до 30 сентября. Получается, что новое кладбище в Ярославле может быть открыто для захоронений с октября 2021 года.