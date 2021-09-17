Москва, 17 сентября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Новицкий, который находится на борту Международной космической станции (МКС), призвал граждан России активно принимать участие в выборах в Госдуму, которые проходят в стране с 17 по 19 сентября. Он заявил об этом 17 сентября в ходе утреннего пресс-брифинга первого дня работы Ситуационного центра ОП РФ.

NASA МКС

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

Как отметил космонавт, благодаря стремительному развитию технологий, он может принимать участие в одном из главных событий нынешней осени — выборах в Госдуму РФ, даже находясь в космосе и этим быть сопричастным решениям, от принятия которых зависит благополучие России.

Кроме того, он уточнил, что для миллионов жителей РФ стало привычно пользоваться сайтом «Госуслуги» и оплачивать счета, и даже — голосовать, не выходя из дома.

«Друзья, голосуйте. Давайте вместе сделаем так, чтобы каждый из нас принял верное решение», — сказал Новицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновскийпроголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами.