Москва, , 11:25 — REGNUM После 25 лет существования Арктического совета можно сказать о том, что организация смогла обеспечить сильную основу для конструктивного сотрудничества в регионе. Об этом 17 сентября заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на круглом столе, приуроченном к 25-летию Арктического совета.

Эмблема Арктического совета Арктический совет

«25 лет спустя мы можем истинно отметить надёжную, сильную основу, которую заложил совет. Мы можем отметить его успех в поддержании Арктики как региона мира и конструктивного сотрудничества», — заявил Корчунов.

По его словам, сильные связи и партнёрство между арктическими государствами и народами даёт уникальный характер Арктическому совету.

«Арктический совет — это первая и единственная площадка, на которой коренные народы сидят за одним столом с государствами в качестве постоянных участников», — подчеркнул он.