Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Около 100 тыс. избирателей Ростовской области проголосовали на выборах в дистанционном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском избиркоме 17 сентября.

Выборы

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«За два с половиной часа 99 458 избирателей Ростовской области проголосовали дистанционно», — уточнили в избиркоме.

Как сообщало ИА REGNUM, дистанционное электронное голосование в Ростовской области продлится до 20:00 мск 19 сентября. В это время на Дону прекратят работу все избирательные участки.