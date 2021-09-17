Москва, 17 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуме приветствовали решение Apple и Google удалить приложение «Навальный» из магазинов приложений, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Приложения

«Судя по всему, руководство Apple и Google восприняло предписания российских контрольно-надзорных органов, и это можно приветствовать. Главное, чтобы это не было обходным маневром перед тем, как продолжить вмешательство в российские выборы иным способом», — отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он заверил, что комиссия продолжит мониторинг информационной сферы на предмет нарушений избирательного законодательства Российской Федерации.

Роскомнадзор 20 августа потребовал удалить приложение «Навальный» из онлайн-магазинов Apple и Google на основании требования Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (НКО, признанное в РФ иностранным агентом, организация, деятельность которой запрещена в РФ).