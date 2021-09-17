Вильнюс, , 11:40 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» изначально ошибочен, он создал проблемы для Европы и для Украины. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

Гитанас Науседа (сс) Kapeksas

«Северный поток — 2» был ошибкой с самого начала», — сказал Науседа.

Он полагает, что газопровод не соответствует требованиям европейской энергетической безопасности. Из-за него выросла зависимость от российского газа, а у Украины возникли дополнительные проблемы.

Российский «Газпром» объявил о завершении строительства трубопровода, но вопрос о проекте по-прежнему актуален. Странам Европы нужно обсудить, как прийти к «по-настоящему диверсифицированной структуре энергоснабжения в будущем».

Обсуждения в различных форматах ЕС требует и вопрос о том, насколько запуск газопровода соответствует европейскому «зелёному курсу» по сокращению выбросов углекислого газа.

Газета отмечает, что позиция Науседы — это консенсус всех литовских политических сил. Президент Литвы заявил, что разногласия по «Северному потоку — 2» вряд ли серьёзно испортят отношения Вильнюса с Берлином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нападки на «Северный поток — 2» продолжатся. Против газопровода, по его словам, выступает агрессивное меньшинство — Польша, Прибалтика и ряд европейских стран.

Читайте также: Лавров назвал вероятные сроки запуска «Северного потока — 2»