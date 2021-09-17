Омск, 17 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались семь пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области скончался 2121 пациент с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 79 669 носителей коронавируса. В списке выздоровевших — 59 542 фамилии.