Якутск, 17 сентября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Якутии скончалась заболевшая коронавирусом беременная женщина. В целом будущие мамы переносят инфекцию тяжелее, чем все остальные категории граждан, отметила на брифинге 17 сентября заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

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«В республике среди заболевших много детей и беременных женщин. Наиболее тяжело течение заболевания проходит у будущих мам. Зафиксирован один летальный исход беременной женщины. Сохраняя себя, сохраняете и свою вторую половинку, и будущего ребенка», — сказала Ольга Балабкина.

Она призвала жителей республики вакцинироваться, особенно тех, у кого в окружении есть беременные родственницы.

Всего за сутки в республике скончались от коронавируса пять человек (днём ранее — четыре), заразились — 172 (днём ранее — 174).

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев 16 сентября заявил, что для детей последствия COVID-19 могут стать фатальными. По его словам, дети в регионе начали тяжело переносить инфекцию.