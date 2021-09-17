Тбилиси, 17 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Номинальная среднемесячная зарплата жителей Грузии во втором квартале 2021 года выросла на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом говорится в отчёте, обнародованном пресс-службой Национальной службы статистики (Грузстат).

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

По данным Грузстата, средняя зарплата в стране составила 1328 лари (около $430). Для мужчин она составила 1560 лари (около $500) и выросла за год на 15,3%. У женщин средняя зарплата составила 1078 лари (около $350), что больше, чем в 2020 году на 16,6%.

Самая высокая средняя заработная плата в Грузии финансовом секторе — 2355 лари (около $760). Она выросла на 15,4%. Самый большой рост средней зарплаты был в строительном секторе — 23,7%. Там этот показатель достиг 2006 лари (около $645).

Стоит отметить, что уровень годовой инфляции в Грузии по данным на август составил 12,8%.