Тольятти, Самарская область, 17 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. АвтоВАЗ выведет на рынок России метановую версию модели Lada Largus в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает портал Drom.ru со ссылкой на главу компании «АТС-Авто» Алексея Сучкова.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Lada Largus

Новое авто будет способно потреблять не только бензин, но и сжатый природный газ (метан). Стоит отметить, что в семействе Largus уже была метановая версия, однако её перестали продавать в феврале нынешнего года.

Нынешняя версия метанового автомобиля отличается от своего предшественника принципиально новым конструктивным решением компоновки газовых баллонов. Если раньше газовые баллоны находились в грузовом отсеке или багажнике, то в модернизированной модели они расположены под днищем в заднем свесе.

В качестве силового агрегата у автомобиля стоит 16-клапанный двигатель «ВАЗ-21 129» рабочим объёмом 1,6 л и производительностью 106 л. с.

За счёт установки дополнительного оборудования стоимости машины увеличится относительно бензинового варианта и превысит 200 000 рублей.

Ранее АвтоВАЗ представил спецверсию Lada Vesta SW Cross для таксопарков. Машина выделяется ярко-желтой виниловой пленкой с шашечками и оранжевым фонарём на крыше.

Читайте также: Обнародованы фотографии обновлённой Lada Vesta FL