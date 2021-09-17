Челябинск, , 11:21 — REGNUM Избирком Челябинской области получил с 17 июня 220 обращений по поводу выборов. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Выборы

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

А с начала 17 сентября в структуру поступило десять обращений. В основном они были посвящены вопросам, требующим разъяснения законодательства о выборах. На каждое даётся по существу ответ, а при необходимости проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 сентября граждане России выбирают депутатов Госдумы.