Чита, 17 сентября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае введенные ранее антиковидные ограничения будут действовать до 1 октября включительно. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

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Чиновники напоминают: запрещено проведение банкетов и свадеб, кафе и рестораны работают до часа ночи.

«К большому сожалению, наши предложения о дальнейшем поэтапном снятии ограничений не поддержали в Роспотребнадзоре. Пока ситуация с заболеваемостью не радует и не вселяет оптимизма. Значит, бизнесу придется набраться терпения. Главное — соблюдать все правила, требовать этого от персонала», — объяснил вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.

В сентябре судами Читы предпринимателям вынесено три штрафа. Двое заплатят за несоблюдение антиковидных мер по 10 тысяч рублей, один — 30 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 17 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 6669, причём 171 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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