Владивосток, 17 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Приморье в первый день голосования 17 сентября к 15:00 по местному времени (08:00 мск) в выборах депутатов Государственной думы РФ приняли участие всего 7,74% (11 570 человек), сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные, опубликованные ЦИК РФ.

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

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Наиболее активно голосуют жители Пограничного района — к 15:00 на избирательные участки пришли 26,05% или 5042 человека.

Самая низка явка по краю фиксируется во Владивостоке — в Ленинском районе 4,68%, в Советском — 4,12.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы, 17 сентября, явка избирателей к 15:00 по местному времени (08:00 мск) составила 8,93%.