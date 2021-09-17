Москва, 17 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Лидер парламентской партии ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал онлайн в Общественном штабе по наблюдению за выборами, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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«Нажму пальчиком какую-то кнопочку — и сигнал ушел навсегда. И никто не прикоснется, это чистота, это будущее человечества… Мой голос ушел в мировое информационное пространство», — сказал Жириновский, комментируя свои действия на планшете.

В России началось трехдневное голосование, проходят выборы в Госдуму восьмого созыва, в ряде регионов избирают губернаторов, проходят такое и муниципальные выборы.