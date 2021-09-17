Москва, 17 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Москва и Подмосковье в выходные дни — 18 и 19 сентября окажется во власти арктического антициклона. Подует холодный северо-западный ветер, передают «Метеоновости».

Павел Редин ИА Красная Весна Осень

В субботу влияние антициклона усилится. При переменной облачности осадков не ожидается. У утру температура воздуха понизится до +3… +5 °С, днём потеплеет до +8… +10 °С.

В воскресенье существенных перемен в погоде не ожидается, но местами пройдут дожди. Среднесуточная температура в выходные окажется ниже от нормы на 2−3 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков объявлен на территории.

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