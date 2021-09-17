Таллин, , 11:17 — REGNUM

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Установление в России европейских стандартов демократии возможно, но это трудный процесс. Об этом депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас заявил изданию Postimees.

«Россия и ее общество слишком велики, чтобы несколько диссидентов смогли добиться перемен за столь короткое время», — заявил он.

По мнению эстонского политика, ЕС следует активнее поддерживать российскую внесистемную демократическую оппозицию. И жестче использовать режим санкций: «В случае заключения под стражу оппозиции или нападения на нее следует подвергать санкциям членов диктаторского режима и их близких. Как и в случае с Белоруссией, в России нужно накладывать санкции на Путина, его окружение и их предприятия, а не на всю страну, так как важно нанести удар по кошелькам тиранов, а не простого народа».

Террас убежден, что для Кремля деньги играют важнейшую роль, поэтому санкции могут заставить российские власти уступить давлению Запада: «Для режима Путина важной частью власти являются деньги, и если этот поток заблокирован, то им не остается ничего другого, кроме как начать серьезно относиться к увещеваниям Европы».

По его словам, прежняя стратегия отношений ЕС с Россией устарела именно потому, что осуждения Евросоюза и небольших санкций недостаточно для того, чтобы призвать власти РФ к порядку.