ВБ: к 2050 г. изменение климата может вынудить 216 млн человек переселиться
Вашингтон, 17 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. К 2050 году изменение климата, становящееся все более мощной движущей силой миграции, может вынудить 216 миллионов человек в шести регионах мира переселиться в другие районы своих стран. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).
Как прогнозирует ВБ, Ферганская долина (на территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), земли вокруг Ташкента и низменные районы южного Таджикистана (включая Душанбе), а также более густонаселенные города северного Казахстана (Караганда, Нур-Султан и Костанай) станут зонами притока «климатических» мигрантов.
«Это связано с ожидаемым увеличением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии», — говорится в сообщении.
По данным банка, зонами оттока «климатических» мигрантов станут территории вдоль южной границы Казахстана, районы, прилегающие к Ферганской долине в Узбекистане и Таджикистане, а также земли вокруг Бишкека.
«Это связано с прогнозируемым снижением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии», — отмечает ВБ.
По тем же причинам, говорится в сообщении, менее крупные районы восточной Туркмении и юга Узбекистана, расположенные вдоль реки Амударья, также рассматривают в качестве потенциальных зон оттока «климатических» мигрантов.