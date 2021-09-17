Вашингтон, 17 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. К 2050 году изменение климата, становящееся все более мощной движущей силой миграции, может вынудить 216 миллионов человек в шести регионах мира переселиться в другие районы своих стран. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Всемирного банка (ВБ).

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Как прогнозирует ВБ, Ферганская долина (на территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана), земли вокруг Ташкента и низменные районы южного Таджикистана (включая Душанбе), а также более густонаселенные города северного Казахстана (Караганда, Нур-Султан и Костанай) станут зонами притока «климатических» мигрантов.

«Это связано с ожидаемым увеличением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии», — говорится в сообщении.

По данным банка, зонами оттока «климатических» мигрантов станут территории вдоль южной границы Казахстана, районы, прилегающие к Ферганской долине в Узбекистане и Таджикистане, а также земли вокруг Бишкека.

«Это связано с прогнозируемым снижением доступности воды и урожайности сельскохозяйственных культур в этих частях Центральной Азии», — отмечает ВБ.

По тем же причинам, говорится в сообщении, менее крупные районы восточной Туркмении и юга Узбекистана, расположенные вдоль реки Амударья, также рассматривают в качестве потенциальных зон оттока «климатических» мигрантов.