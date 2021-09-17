Курган, , 11:16 — REGNUM Губернатор Курганской проголосовал на избирательном участке в Кургане. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вадим Шумков на выборах Оперативный штаб Курганской области

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«Если мы хотим постоянно менять жизнь к лучшему, то надо брать свою жизнь в свои руки и голосовать. Чтобы потом не рассказывать, что кто-то нарешал за нас. Все выборы важны: есть несколько уровней власти и на каждом уровне позиция гражданина должна проявляться. Чем прямее будет демократия — тем лучше», — отметил глава Курганской области.

В Зауралье проходят выборы в Госдуму РФ. Голосование продлится 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки в эти дни открыты для голосования с 8:00 до 20:00.

Всего в Курганской области зарегистрированы 678 326 избирателей. На территории региона работают 944 избирательных участка. Видеонаблюдение организовано на 297 избирательных участках, остальных применяются средства видеофиксации.

Наблюдение за ходом голосования и подсчётом голосов избирателей ведут 3418 наблюдателей.