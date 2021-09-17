Самара, 17 сентября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Сертификаты на покупку жилья погорельцам Борского района Самарской области вручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Цитата из видео ФГБУ «Государственный заповедник «Даурский» Забайкалье. Горящий дом

Сообщается, что глава региона снова встретился с жителями этого района, которые потеряли жилье в результате лесных пожаров в августе текущего года. Всего в двух селах сгорело 29 домов, в том числе 12 жилых. При этом 19 жителей обратились с заявлениями на получение социальной выплаты.

Азаров встретился с жителями, чтобы передать им сертификаты на покупку жилья.

«Необходимую помощь, как и обещал, оказали. Очень рад, что мы смогли оперативно отреагировать и помочь с приобретением жилья», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Отмечается, что Азаров призвал жителей Борского района застраховать свои новые дома.

«17 семей, потерявшие единственное жилье, получили по сто тысяч рублей, шесть семей получили по 50 тысяч рублей в связи с частичной утратой имущества, еще три человека получили по 50 тысяч рублей на лечение. Такая помощь на сегодняшний день уже оказана, работаем дальше», — приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики региона Марины Антимоновой, которая рассказала о дополнительной помощи, которую жители получили в первые дни после пожаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в бюджете Самарской области для оказания помощи пострадавшим от природных пожаров в Борском и Кинельском районах области зарезервировано 30 млн рублей.