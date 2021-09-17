Джакарта, , 11:14 — REGNUM Индонезия призывает Австралию продолжать выполнять свои обязательства по поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Австралия планирует построить восемь атомных подводных лодок.

Индонезия выразила озабоченность продолжающейся гонкой вооружений и усилением военной мощи в регионе. Государство с осторожностью наблюдает за решением правительства Австралии построить атомные подводные лодки.

Строительство атомной подводной лодки осуществляется в рамках индийско-тихоокеанского партнерства в области безопасности с США и Великобританией.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезиисогласился сотрудничать с британским правительством в производстве фрегата.

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