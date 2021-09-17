Сочи, Краснодарский край, 17 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Законопроект о количественном ограничении выдачи кредитов в России может быть принят этой осенью, сказал глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем», — сказал Аксаков в рамках международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Инициатива будет способствовать банковскому надзору, чтобы «злоумышленники в финансовой среде», я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно, отметил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроектом ЦБ наделяется полномочиями по установлению на основании решения Совета директоров Банка России прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

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