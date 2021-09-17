Оренбург, 17 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Оренбурге ввели режим повышенной готовности локального характера. Причиной указана угроза для жизни и здоровья граждан, исходящая от скандального недостроя «Атриум» в центре города. Об этом информирует пресс-служба администрации муниципалитета.

Пресс-служба администрации Оренбурга Место котлована огородили

Движение вокруг котлована «Атриума» ограничено. Ограничения для пешеходов действуют на ул. Советская и Пролетарская. На ул. Пролетарской от ул. Володарского до ул. Краснознаменная временно ограничивают движение транспорта.

«Угроза обрушения здания Дома офицеров и тротуара со стороны ул. Пролетарской стала причиной введения в Оренбурге режима повышенной готовности. Соответствующее постановление 15 сентября подписал Сергей Салмин», — сказали в мэрии.

На месте недостроя зафиксировали сдвиг грунта с откосов внутрь котлована, поскольку долгое время мероприятия по укреплению откосов не проводились. Внутрь котлована из-за движения грунта обрушился забор, сместились опоры.

«Сложилась критическая ситуация, и обрушение Дома офицеров может произойти в любой момент», — заявили в администрации и добавили, что при обрушении котлована вместе с тротуаром могут пострадать люди. Необходимы меры по ликвидации опасного котлована.

В рамках режима повышенной готовности чиновники организовывают мероприятия по проведению экстренных и неотложных работ по ликвидации котлована с привлечением подрядной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, амбициозный проект под название ТРК «Атриум» начали реализовывать в 2002 году. Однако стройка остановилась на уровне вырытого котлована. Яму перекрыли, а две входные группы огородили профлистом, который украшают плакатами.

В 2020—2021 годы разные суды вынесли решения, согласно которым собственник площадки, выделенной под строительство ТРК «Атриум», должен ликвидировать котлован возле объекта культурного наследия — Дома офицеров.