17 сентября 2021 | Время чтения 5 мин

Сегодня страна разделилась даже по фундаментальному вопросу: является ли Америка сейчас и всегда была хорошей и великой страной, достойной того, чтобы ее дети — все ее граждане — любили ее и были ей верны, а также движутся ли американцы к такому «более совершенному союзу» или же впереди повторение прежнего жестокого раскола?

Максим Исаев, , 12:39 — REGNUM 11 сентября бывший президент США Джордж Буш — младший выступил с речью в городе Шанксвилл, штат Пенсильвания. Главной темой его выступления стало единство и как оно было утеряно за последние 20 лет, пишет Патрик Бьюкенен в статье, вышедшей 17 сентября в The American Conservative.

Миссионер Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После терактов 11 сентября я гордился тем, что являюсь лидером удивительного, стойкого и единого народа. В том, что касается единства Америки, те дни кажутся чем-то далеким. Мы можем видеть, как пагубная сила, проникшая в жизни простых людей, превращает любое различие во взглядах в спор, а каждый в спор в столкновение культур», — заявил Буш.

Сам того не поняв, бывший глава Белого дома продемонстрировал, как уничтожается это единство, когда он провел параллель между террористами, стоявшими за 11 сентября, и сторонниками Дональда Трампа, устроившими погром в здании Капитолия 6 января.

«Между экстремистами, совершающими акты насилия за рубежом, и экстремистами, занимающимися тем же на территории своей страны, очень мало общего в культурном смысле. Однако если учесть их пренебрежение к плюрализму, их презрение к человеческой жизни и их стремление осквернить государственные символы, они дети одного и того же зловещего духа», — добавил он.

Перед началом штурма Капитолия (сс) Tyler Merbler

Что же Буш пытается тут сказать? Что ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, которую застрелили при попытке проникнуть в палату представителей 6 января, и Мухаммед Атта, который на самолете врезался в северную башню Всемирного торгового центра во время терактов, жертвами которых стали почти 3 тыс. человек, — «дети одного зловещего духа«?

На этом фоне стоит задать вопрос, а сам Буш не стал ли той «пагубной силой», которая «превращает любое различие во взглядах … в столкновение культур«? Бывший президент не упомянул то, как он сам посодействовал национальному расколу США, о том, как он вторгся в Ирак — в страну, которая не угрожала США, которая не стремилась нападать на них и которая не хотела войны с ними — с тем, чтобы лишить ее оружия, которого у арабской республики даже не было.

Что больше поспособствовало утере США их национального единства? Четыре часа бесчинства толпы у Капитолия 6 января 2001 года или 18 лет войны в Ираке, которую Буш начал в 2003-м?

«В те судьбоносные часы» после 11 сентября, продолжил 43-й президент США, многие американские граждане «не могли понять, почему враг ненавидит нас с таким остервенением». Тем не менее еще до терактов 11 сентября Усама бен Ладен перечислил, объявляя войну США, все свои на них обиды. Так, из-за американских санкций в Ираке от голода умирали дети, тогда как военное присутствие контингента США на священной земле Саудовской Аравии, в которой находилась Мекка, рассматривалось как оскорбление этого королевства и богохульство по отношению к исламу.

После терактов 11 сентября Буш пошел на вторжение в Афганистан и Ирак, а его преемник Барак Обама нанес удар по Ливии, а также втянул США в гражданские войны в Йемене и Сирии.

Американские солдаты в окрестностях Манбиджа Defense.gov

Таким образом, на протяжении более 20 лет от рук США погибли сотни тысяч человек — жителей Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена, как военнослужащих, так и гражданских лиц, — из-за них же еще сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами.

Неужели американские граждане действительно настолько не понимают, как об этом говорит Буш, почему враг США «ненавидит их с таким остервенением«?

Многие из этих людей хотят, чтобы американцы ушли из их стран по той причине, по которой в XVIII и XIX веках сами американцы хотели, чтобы с их земли и из их полушария ушли французы, британцы и испанцы.

Тем не менее не только развязанные Бушем и Обамой войны обратили столь многих за рубежом во врагов США и посодействовали расколу внутри страны.

Южная граница страны уже не сдерживает нелегальных мигрантов, чья численность с момента прихода Джо Байдена к власти приближается к 2 млн в год, из которых около 30 тыс. удается проникнуть в страну незамеченными. В основном это мужчины, которые не сообщают пограничникам, куда и зачем они направляются. И прибывают они не только из Мексики и государств северной части Центральной Америки, но и из приблизительно 100 стран по всему миру.

Американцы боятся, что теряют свою страну, которая оказывается в руках непрошенных выходцев из глобального Юга, стремящихся лишить исконных жителей их наследия. Американские граждане не голосовали за это вторжение и выступали за то, чтобы избранные ими лидеры остановили это нашествие. Бывший президент США Дональд Трамп заслужил их доверие потому, что он пытался и, в значительной степени, смог этого добиться.

В отличие от противоречий, с которыми сталкивались прошлые поколения, в XXI веке раскол гораздо шире — и проходит не по экономическим или политическим границам, а в области морали, культуры и расы.

Протест в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда Life Matters

Американских граждан разделяют вопросы абортов, однополых браков и прав трансгендеров, противостояние между социализмом и капитализмом, продвижение миноритарных групп, движение Black Lives Matter, преступность в городах, разгул насилия с применением огнестрельного оружия и критическая расовая теория. Ни о каком единстве нельзя и говорить из-за обвинений в привилегированности белого населения США, из-за заявлений о его превосходстве, из-за требований, чтобы на смену равенству возможностей пришла уравниловка. Не может быть о нём и речи, если американские граждане не могут договориться, носить ли им маски во время пандемии или делать ли вакцинацию от патогена обязательной.

Кроме того, клин между гражданами США вбивается из-за требований снести памятники и монументы, установленные людям, до недавнего времени считавшимся ярчайшими представителями Америки — от Христофора Колумба, Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона и Эндрю Джексона, Авраама Линкольна до Роберта Э. Ли, Теодора Рузвельта и Вудро Вильсона.

Сегодня страна разделилась даже по фундаментальному вопросу: является ли Америка сейчас и всегда была хорошей и великой страной, достойной того, чтобы ее дети — все ее граждане — любили ее и были ей верны, а также движутся ли американцы к такому «более совершенному союзу» или же впереди повторение прежнего жестокого раскола?