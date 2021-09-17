Кубинка, Московская область, 17 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу 17 сентября принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы, отдав свой голос на избирательном участке, который открыт на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Mil.ru Сергей Шойгу

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"Как положено в нашей стране, голосование началось с Востока, с Восточного военного округа и Тихоокеанского флота. Голосуют все округа и флота. Активно идет голосование в Центральном военном округе. Традиционно в вооруженных силах все военнослужащие и их семьи принимают самое активное участие в выборах. Нет каких-то сомнений, что и в этот раз голосование пройдет организованно, активно, как это было всегда», — рассказал Шойгу журналистам.

Также он отметил, что участие в выборах является важной и ответственной задачей для каждого военнослужащего и гражданина страны.

«Очень хотелось бы, чтобы такие дни становились больше праздничными, потому что это наша жизнь. Жизнь, которая должна, так или иначе, строится по соответствующим законам, которые принимает в том числе Государственная дума. Надеюсь, что все придут и все проголосуют», — уточнил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в дни голосования 17, 18 и 19 сентября жители Барнаула голосуют не только депутатов Государственной думы РФ и алтайского парламента, но и выбирают и место для установки стелы «Город трудовой доблести».