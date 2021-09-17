Омск, 17 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 370 носителей коронавируса, в том числе 310 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 сентября в министерстве здравоохранения региона.

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За всё время в Омской области SARS-CoV-2 выявили у 79 669 человек, выздоровели 59 542 человека. За сутки от COVID-19 излечился 461 омич.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в регионе был выявлен 371 носитель коронавируса.