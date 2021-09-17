Аксайский район, Ростовская область, 17 сентября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Власти Ростовской области пообещали, что жители хутора Алитуба дождутся чистой питьевой воды. Произойдёт знаменательное событие в 2022 году, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 сентября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

«На реализацию проекта в 2021—2022 годах направили более 120 млн рублей. Благодаря проведённым работам качественной питьевой водой будут обеспечены порядка 1700 хуторян», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Михаил Солоницин.

Коммунальщики провели 10 км водовода. В стадии завершения работы на двух подземных резервуарах для чистой воды объёмом по 400 кубометров. В скором времени стартует строительство насосной станции.