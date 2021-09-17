Воронеж, 17 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту смертельной аварии в Воронежской области возбуждено следственными органами в отношении водителя КамАЗа, сообщили корреспонденту ИА 17 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дело возбуждено по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 00:15 17 сентября на 283 км трассы Р-298 «Курск-Саратов» в Панинском районе. Водитель КамАЗа врезался в стоящие на трассе из-за другой аварии легковой Ford Fusion и грузовой автомобиль Volvo. На месте погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля, в том числе маленький ребенок. Медосвидетельствование установило у водителя КамАЗа состояние алкогольного опьянения.