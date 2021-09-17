Махачкала, 17 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в одной из школ города Махачкалы. Следствие устанавливает виновных в умышленном причинении вреда здоровью средней степени тяжести более 20 несовершеннолетних, сообщили 17 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Напомним, 16 сентября около 10:00 в школе № 36 столицы республики двое учащихся распылили слезоточивый газ. Результате с признаками острого отравления был доставлен в больницу 21 ребенок в возрасте от шести до 15 лет. Трое детей попали в реанимацию.

Следствию предстоит в рамках возбужденного дела установить лицо, продавшее детям баллончик со слезоточивым газом, а также дать оценку действиям руководства школы, в которой произошло ЧП.

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