Москва, 17 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Избирательная кампания 2021 года отличалась высокой конкуренцией, поэтому и интерес избирателей к начавшимся 17 сентября выборам высок. Об этом заявил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов, говорится в сообщении на сайте партии.

Lenobl.ru Сергей Перминов

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Он отметил, что выборная процедура подготовлена на 100%, носит абсолютно легитимный характер, существенные нарушения не выявлены.

«С учетом того, что сегодня первый из трех дней голосования, пятница, я считаю, что интерес избирателей к кампании высок», — сказал Перминов.

По сравнению с кампанией 2016 года текущая — более конкурентна. В выборах участвует больше партий, кандидатам-одномандатникам и самовыдвиженцам практически не отказывали в регистрации. В частных случаях это происходило из-за значительных нарушений.

«В целом кампания носит высококонкурентный характер, и следствием этой высокой конкуренции является интерес избирателя к тому, чтобы определить для себя своего кандидата, который впоследствии станет депутатом», — подчеркнул Перминов.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхдневные выборы в Госдуму начались в России 17 сентября. В девяти регионах также выбирают руководителей, в 39 регионах — членов парламентов.

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