Великий Новгород, , 11:09 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин утром 17 сентября принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы VIII созыва и депутатов Новгородской областной Думы VII созыва. Он также высоко оценил организацию процесса голосования.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин на избирательном участке Instagram.com/gubernovgorod/

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«C утра перед работой всей семьей проголосовали на выборах. Отдал голос за тех, кто, на мой взгляд, будет отстаивать реальные интересы людей. Проголосовал за хорошие дороги, здравоохранение, качественное образование, развитую инфраструктуру», — написал глава региона в своем Instagram.

По его словам, на избирательных участках «активно работают наблюдатели, обеспечена санитарная безопасность». Никитин высказал уверенность в том, что трехдневное голосование «пройдет организованно и легитимно».