Ереван, 17 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. На строительство новой дороги в Сюникской области Армении для объезда блокпостов Азербайджана планируется потратить $1 млрд. Об этом сообщил журналистам министр экономики Армении Ваан Керобян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«У нас есть обходная дорога, плохая, но действующая. На крайний случай есть и план «Б». Мы интенсивно работаем, чтобы сделать обходную дорогу более удобной», — сказал Керобян.

Он отметил, что требование платы азербайджанскими сотрудниками полиции с иранских грузовиков, следующих по трассе Горис — Капан, наносит ощутимый ущерб экономике, туризму и торговле в Армении. Министр пообещал уладить проблему в ближайшее время.

Напомним, 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили посты на участке, который заходит на территорию, перешедшую по контроль Баку. Они досматривают автомобили с иранскими номерами и берут с них плату за проезд.