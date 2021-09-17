Барселона, Испания, 17 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Барселона» потерял €481 млн по итогам сезона 2020/21. Об этом говорится в заявлении клуба, опубликованном 17 сентября.

«Барселона»

Отмечается, что состоялось заседание совета директоров, на котором зафиксирован убыток в размере €481 млн.

Также совет директоров одобрил бюджет клуба на сезон 2021/22 в размере €765 млн, но он ещё должен быть одобрен на ассамблее делегатов.

Кроме того, 6 октября будет проведена полная проверка дел и поиск ответственных за финансовые проблемы клуба. В «Барселоне» всерьёз намерены разобраться в произошедшем.