Хабаровск, , 11:02 — REGNUM В Хабаровском крае на досрочных выборах губернатор явка к 15:00 в первый день голосования 17 сентября не превысила 8%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальные данные, опубликованные на смайте ЦИК РФ.

Хабаровск Слава Степанов

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К первому отчетному времени за день в выборах главы региона приняли участие всего 71 448 человек — 7,43%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы, 17 сентября, явка избирателей к 15:00 по местному времени (08:00 мск) составила 8,93%.