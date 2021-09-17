Благовещенск, , 11:05 — REGNUM В Амурской области на выборы до 15:00 по местному времени (08:00 мск) в первый день голосования 17 сентября пришли 8,21% избирателей — более 50 тысяч человек. Активнее всего голосование идёт в Тындинском городском округе, где уже посетили участки 23,44% жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Много проголосовавших также в Шимановском (19,22%), Серышевском (18,45%), Зейском (16,61%) и Октябрьском (14,04%) районах. Самые неактивные избиратели — в Благовещенском районе (5,03%), Зее и Благовещенске (по 5,75%). Немногим больше избирателей пришли на участки посёлка Прогресс.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 17−19 сентября помимо выборов депутатов Госдумы также проходит голосование за новый состав регионального Заксобрания.