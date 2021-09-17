Уфа, 17 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. 315 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 62 245 случаев заражения этой инфекцией. При это справились с ней 54 637 человек, в том числе 250 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в республике за сутки констатировали смерть 16 пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 1373 таких пациентов. Прививки от COVID-19 получили 1 236 620 человек, завершили вакцинацию 1 120 588 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 сентября в республике за сутки выявили 316 носителей коронавируса.