Ульяновск, 17 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Ульяновске парламентарии взялись за Вознесенский некрополь, созданный в 1874 году. Депутаты предлагают его благоустроить, сообщается на сайте гордумы по итогам выездного заседания профильного комитета.

Ugd.ru Вознесенский некрополь в Ульяновске

В 2024 году Воскресенскому некрополю будет 150 лет со дня его создания. Многие годы кладбище закрыто для погребения и нуждается в благоустройстве. В частности, депутаты отметили, что нужна обрезка деревьев, ремонт ограждения и дороги, восстановление освещения.

Председатель общества «Возрождение Воскресенского некрополя» Софья Федотова, чьи слова приводятся в релизе, подчёркивает, что «кладбище находится в плачевном состоянии: разрушены памятники, кресты».

Общественники предлагают создать здесь «Парк памяти», напоминая, что на Воскресенском некрополе располагаются захоронения более чем 10 тыс. воинов различных войн, включая Великую Отечественную войну, а также участников революции. За большинством захоронений ухаживать уже некому.

Глава комитета по ЖКХ и благоустройству Владимир Фадеев констатировал, что на благоустройство потребуется «масштабное финансирование». Управлению администрации Ульяновска поручено разработать предложения по привлечению федеральной поддержки и заложить средства в муниципальной казне. Первоочередной задачей парламентарий считает восстановление освещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске разрабатывается дорожная карта по ликвидации аварийных стихийных свалок. Всего их в городе насчитывается около 60, в прошлом году полностью ликвидировали три свалки, частично — две.

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