В Белоруссии впервые отмечают День народного единства
Минск, 17 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Жители Белоруссии впервые отмечают новый государственный праздник — День народного единства. По случаю этого знаменательного события граждан поздравил президент республики Александр Лукашенко.
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Как сообщало ИА REGNUM, государственный праздник День народного единства Белоруссии был учреждён указом глава республики Александра Лукашенко 7 июня. В комментарии к документу отмечается, что «этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции».