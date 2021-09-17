Минск, 17 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Жители Белоруссии впервые отмечают новый государственный праздник — День народного единства. По случаю этого знаменательного события граждан поздравил президент республики Александр Лукашенко.

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«Сегодня знаменательный день — мы впервые отмечаем новый государственный праздник. Он обращает нас к судьбоносным событиям истории родной земли. 17 сентября 1939 года было положено начало воссоединению Восточной и Западной Беларуси, формированию единой белорусской нации», — подчеркнул белорусский лидер.

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«Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов», — пожелал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный праздник День народного единства Белоруссии был учреждён указом глава республики Александра Лукашенко 7 июня. В комментарии к документу отмечается, что «этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделённого против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции».