Барнаул, 17 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В дни голосования 17, 18 и 19 сентября жители Барнаула голосуют не только депутатов Государственной думы РФ и алтайского парламента, но и выбирают и место для установки стелы «Город трудовой доблести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Там на майские праздники и в День города будут проводиться публичные мероприятия и даны залпы праздничных салютов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Барнаулу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации.

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