Саратов, 17 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с сохранением напряженной эпидемиологической обстановки и на основании предписания главного санитарного врача с 19 сентября по 2 октября продлены ограничительные мероприятия. Соответствующее постановление 17 сентября подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

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Согласно документу, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных барах, клубах, на дискотеках и других предприятиях общественного питания. Под запретом организация общепита в период с 23:00 до 06:00. Исключение возможно лишь для обслуживания на вынос, доставки заказов, работы придорожных кафе, обслуживания на территории автовокзала, железнодорожного вокзала и автозаправочных станций.

Приостановлено бронирование мест, прием и размещение групп детей в гостиницах и иных учреждениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области около 4 тыс. детей заразились коронавирусом с начала 2021 года. В ковидных госпиталях в настоящее время находятся 56 детей, 50 из которых с подтвержденным диагнозом. Из тех, кто получает помощь в стационарных условиях — 17 детей с пневмонией, остальные с ОРВИ.

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