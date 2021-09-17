Штаб по наблюдению за выборами в Москве запустил онлайн-трансляцию
Москва, 17 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве запустил онлайн-трансляцию со своей площадки в ЦВК «Экспоцентр». Как сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ, все желающие могут следить за событиями на площадке штаба в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с помощью онлайн-трансляции в соцсетях и на YouTube. Напомним, Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в круглосуточном режиме с 17 по 19 сентября будет контролировать честность и прозрачность электорального процесса в российской столице. В Москве 17−19 сентября проходит трехдневное голосование на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино.
Трансляции запущены в официальных аккаунтах Общественного штаба в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также на официальном канале в YouTube.
У москвичей есть возможность проголосовать очно на участке или онлайн. Дистанционное голосование доступно круглосуточно с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября по ссылке: https://elec.mos.ru/landing/. Всего в списки избирателей на 3638 участках Москвы внесено порядка 7, 587 млн человек, 100 тыс. — иногородних, прикрепленных к столичным участкам по программе «Мобильный избиратель». На участие в электронном голосовании в Москве подано 2 014 765 уникальных заявлений.