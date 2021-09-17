Ташкент, 17 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Ташкентской области Узбекистана в эти выходные состоятся горные соревнования Sky Camp, сообщили ИА REGNUM организаторы мероприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Участники забега

«Соревнование будет проходить с 18 по 19 сентября, спортивная программа будет состоять из Sky Camp Run — забег на вершину горы на дистанцию 4 км (вертикальный километр), Sky Camp Bike — горная велогонка на дистанцию 11 км, Sky Camp Swim — заплыв на территории Чарвакского водохранилища на дистанцию 1 км, Sky Camp Zen — событие, объединяющее в себе три вида активности: йогу, забег на 2 км и медитацию», — отметил собеседник агентства.

Источник сообщил, что помимо спортивной программы, участников и их друзей ожидают концерты современной и традиционной музыки.